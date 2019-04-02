شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتعادل مع الاتحاد السكندري سلبيًا بعد 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندري، وما زال التعادل السلبي سيد الموقف، فى المواجهة المقامة بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ، أحمد فتحى - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول، عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا ووليد أزارو.

فيما يضم تشكيل الاتحاد كلاً من: الهاني سليمان ، أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، توني سيلفا، نور السيد ،عمار حمدي وخالد قمر.

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ويحتل الأهلي المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز التاسع بـ32 نقطة.

بدأت المباراة بسيطرة أهلاوية قبل أن يتبادل الفريقان السيطرة فى منتصف الملعب، وكاد وليد أزارو أن يخطف إحدى الكرات من الهاني سليمان حارس زعيم الثغر، بعد مرور دقيقتين فقط، ولكن الحارس استعاد توازنه وحافظ على الكرة قبل أن يسكنها الفهد المغربي فى الشباك.