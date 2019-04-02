شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. هجوم من الأهلى والاتحاد.. والتعادل "سيد الموقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلى والاتحاد السكندري المقامة بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ، أحمد فتحى - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول، عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا ووليد أزارو.

فيما يضم تشكيل الاتحاد كلاً من: الهاني سليمان ، أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، توني سيلفا، نور السيد ،عمار حمدي وخالد قمر.

ويحتل الأهلي المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز التاسع بـ32 نقطة.

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بدأت المباراة بسيطرة أهلاوية قبل أن يتبادل الفريقان السيطرة فى منتصف الملعب، وكاد وليد أزارو أن يخطف إحدى الكرات من الهاني سليمان حارس زعيم الثغر، بعد مرور دقيقتين فقط، ولكن الحارس استعاد توازنه وحافظ على الكرة قبل أن يسكنها الفهد المغربي فى الشباك.

وواصل الأهلي ضغطه على اللقاء وانطلق حسين السيد بهجمة خطرة للأهلي في الدقيقة 20 من ناحية اليمين لكنه سددها بعيدًا عن الشباك لتضيع إحدى الفرص الخطرة للمارد الأحمر.

وجرّب ناصر ماهر حظه في التسديد من خارج منطقة الجزاء ولعب كرة قوية في الدقيقة 23 لكنها مرت بجوار القائم ومع سيطرة الأهلى علي اللقاء وخطورته كاد عمار حمدى لاعب الأهلي المعار للاتحاد أن يُسجل هدفًا من الناحية اليسرة لكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف وأن كان عمار ولاعبو الاتحاد قد طالبوا باحتساب ضربة جزاء لهم بدعوى أن الكرة لمست "يد" ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لكن جهاد جريشة حكم القاء طالب باستكمال اللقاء ورفض احتساب ضربة جزاء.

حاول الفريقان التسجيل ونشط أداء الأتحاد بشكل واضح بفضل تمريرات وانطلاقات عمار حمدي الذى يُعد أحد نجوم الشوط الأول لكن جريشة أطلق صافرته مُعلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت باية الشوط الثاني حماسية بشكل واضح من جانب الفريقين ونال على معلول بطاقة صفراء للخشونة مع توني سيلفا لاعب الأتحاد، قبل أن يُشهر الحكم جهاد جريشة بطاقة صفراء لمحمود رزق بعد عرقلة وليد أزارو، وتوقفت المباراة قليلاً لتلقي وليد آزارو العلاج وبعدها هدأ أداء الفريقين بشكل واضح لتغيب الخطورة على مرمى الفريقين.