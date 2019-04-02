شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإنتاج الحربى يهاجم حكم مباراته أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربى هجومًا ضاريًا على طاقم التحكيم الذى أدار مباراة فريقه أمام إنبي فى الجولة السابعة والعشرين للدورى .

كان فريق إنبى قد نجح فى تحقيق الفوز على وادى دجلة بهدف مقابل لا شىء .

وأضاف عبد الله فى تصريحات إذاعية أن حكم المباراة تغاضى عن ضربتى جزاء لفريقه بالإضافة للعديد من القرارات العكسية على فريقه وهو ما أثر على سير اللقاء .

وكشف نجم الأهلى والزمالك عن حديث دار بينه وبين الحكم الرابع بعدما تحدث الأخير مع الجهاز الفنى للإنتاج بقيادة مختار مختار مشيرًا إلى أنهم يعترضون على قرارات التحكيم حتى يظهروا فى التليفزيون وهو ما كان له بالغ الأثر فى وجود مشاحنات بين دكة الإنتاج وطاقم التحكيم متمنيًا من لجنة الحكام أن تقوم بتعيين حكام على مستوى خلال الفترة المقبلة التى ستشهد قوة وندية بين جميع الفرق.