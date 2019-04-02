شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تسديدة "كرباج" من ناصر ماهر على مرمى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد ناصر ماهر لاعب الأهلى، تسديدة نموذجية على مرمى الاتحاد السكندرى، فى 23 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، لكنها مرت بجوار مرمى الهانى سليمان.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم.. وليد أزارو.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: حراسة المرمى.. الهاني سليمان، الدفاع.. أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، الوسط.. أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، توني سيلفا، نور السيد، الهجوم.. عمار حمدي و خالد قمر.