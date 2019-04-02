شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى عادل شرف.. والعزاء يوم الخميس فى الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اللواء عادل شرف نجم سلة القلعة البيضاء والمنتخب العسكري والمنتخب الوطني فى العصر الذهبى، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الخميس المقبل، بجامع الحامدية الشاذلية.

كان عادل شرف لاعبًا بنادى الزمالك فى الخمسينيات، ثم انتقل للجزيرة قبل أن يعود للقلعة البيضاء مرة أخرى فى الستينيات .

وحصل شرف على لقب أفضل لاعب مصري وعربي مرتين عامى 1961 و1965، كما حصل على نوط الرياضة وتسلمه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى الستينيات.

تولى تدريب عدة أندية مثل الطيران والجزيرة وأهلى جدة والرياض والهلال السعودى بالإضافة إلى منتخب الشباب السعودى، وختم حياته فى النادى الأهلى المصرى ثم اعتزل التدريب وتولى رئاسة اتحاد السلة لمدة عام .