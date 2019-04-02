شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 مشاهد مثيرة لم ترها بالشوط الأول بين الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى المقامة بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى العام بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أحمد فتحى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - على معلول، عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا ووليد أزارو.

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فيما يضم تشكيل الاتحاد كلاً من: الهانى سليمان، أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، تونى سيلفا، نور السيد ،عمار حمدى وخالد قمر.

ورصد سوبر كورة، 5 مشاهد فى الشوط الأول من مباراة الأهلى والاتحاد لم ترصدها الكاميرات لمشاهدتها أضغط هنا: