شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُعلن جاهزية أيمن أشرف لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز الطبى للأهلى إن أيمن أشرف، مدافع الفريق، جاهز من الناحية الطبية لمباراة صن داونز، التى تقام يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أن اللاعب شعر بآلام فى الظهر، وغادر بسببها معسكر الفريق بالإسكندرية قبل ساعات من مباراة الأهلى والاتحاد، المقامة حاليًا على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الأهلى للسفر، غدًا، على متن طائرة خاصة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.