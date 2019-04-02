شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سعد سليط نجم المنصورة فى عصرها الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى فى الخامسة مساء اليوم سعد سليط نجم مصر ونادي المنصورة في عصرها الذهبي بعد صراع طويل مع المرض. ومن المقرر أن يتم تشيع الجنازة غدًا من الجامع الكبير بمدينة المنصورة على أن يتم تلقى العزاء بالسرادق المقام بنادى المنصورة عقب صلاة العشاء.

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