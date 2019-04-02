شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد السكندرى يطالب بركلة جزاء أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب لاعبو الاتحاد السكندرى، الحكم جهاد جريشة باحتساب ركلة جزاء ضد الأهلى، بداعى ارتطام الكرة فى يد ياسر إبراهيم، بالدقيقة 25 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

إلا أن الحكم أشار باستكمال المباراة بشكل طبيعى، وأكد عدم ارتطام الكرة فى يد ياسر إبراهيم.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم.. وليد أزارو.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: حراسة المرمى.. الهاني سليمان، الدفاع.. أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، الوسط.. أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، توني سيلفا، نور السيد، الهجوم.. عمار حمدي و خالد قمر.