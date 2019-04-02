شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: إجهاد عضلي وراء خروج محمود وحيد من قائمة مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز الطبى للأهلى إن محمود وحيد، لاعب الفريق، خرج من قائمة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى المُقامة حاليًا على ملعب برج العرب فى الدوى بسبب إجهاد عضلى عام.

وأضاف أن اللاعب سيكون جاهزًا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، التى تقام يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى إبطال أفريقيا.

ويتوجه الأهلى إلى جنوب أفريقيا، غدًا الأربعاء، على متن طائرة خاصة، بعدما واجه الاتحاد مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.