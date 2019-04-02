شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على المقاولون: هدفنا المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب البلجيكى سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، عن سعادته بتحقيق الفريق انتصارًا غاليًا على فريق قوى بحجم المقاولون العرب.

وفاز الفريق الأصفر على ذئاب الجبل بثنائية نظيفة فى الأسبوع الــ26 بمسابقة الدورى المحلى.

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وأضاف يانيفسكى فى تصريحات عقب المباراة: "أهنئ اللاعبون على قدموه، أعتقد أن الفريق بشهادة الجميع كان الأجدر بالثلاث نقاط".

وواصل: "حرصنا على استغلال نقاط ضعف المنافس فى تسجيل الأهداف، نتطلع لاستمرار النتائج الإيجابية من أجل الاقتراب من هدفنا بحصد مقعد بالمربع الذهبى".

واستكمل: "التوفيق كان حليفنا فى مباراة اليوم، الفريق يضم لاعبين صغار فى السن ويتطور مستواهم من فترة لأخرى”وأتم مدرب الإسماعيلى: "سنبدأ من الغد الاستعداد لمباراة بيراميدز التى تعد صعبة للغاية لكن لدينا هدف واحد وهو الثلاث نقاط".