شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يكشف سبب تألق حارس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلى أن محمد فوزى حارس مرمى مميز، مشيرًا إلى أنه قد طالب بضمه لصفوف الفريق منذ عامين.
وأضاف مدرب حراس الدراويش: "فوزى كل ما كان يحتاجه هو المشاركة بصفة أساسية مع الفريق من أجل التألق".
عن الفوز على المقاولون العرب قال الصغير: "انتصار كنا فى احتياج له بشكل كبير، أعتقد أنه بهذا الفوز باتت حظوظنا حاضرة وبقوة لحصد مقعد بالمربع الذهبى".
واستكمل حديثه: "اللاعبون قدموا مباراة على أعلى مستوى سواء من الناحية الفنية أو البدنية ونتمنى الاستمرار على هذا الأداء خلال الفترة المقبلة".
وأتم مدرب حراس الدراويش: "هدفنا دائمًا هو إسعاد الجماهير الذين اعتبرهم اللاعب رقم 1 بالفريق".
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