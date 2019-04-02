شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير يكشف سبب تألق حارس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلى أن محمد فوزى حارس مرمى مميز، مشيرًا إلى أنه قد طالب بضمه لصفوف الفريق منذ عامين.

وأضاف مدرب حراس الدراويش: "فوزى كل ما كان يحتاجه هو المشاركة بصفة أساسية مع الفريق من أجل التألق".

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عن الفوز على المقاولون العرب قال الصغير: "انتصار كنا فى احتياج له بشكل كبير، أعتقد أنه بهذا الفوز باتت حظوظنا حاضرة وبقوة لحصد مقعد بالمربع الذهبى".

واستكمل حديثه: "اللاعبون قدموا مباراة على أعلى مستوى سواء من الناحية الفنية أو البدنية ونتمنى الاستمرار على هذا الأداء خلال الفترة المقبلة".

وأتم مدرب حراس الدراويش: "هدفنا دائمًا هو إسعاد الجماهير الذين اعتبرهم اللاعب رقم 1 بالفريق".