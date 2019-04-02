رسميا.. مباراة الأهلى وصن داونز بدورى أبطال أفريقيا على استاد السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلى وصن داونز بطل جنوب أفريقيا ستقام باستاد الجيش بالسويس بدلاً من برج العرب بالإسكندرية. وتابع شوبير لـ"الخليج 365": "تم وصول موافقات بإقامة مباراة الإياب للأهلى أمام صن داونز فى دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا يوم 13 أبريل الحالى على استاد السويس". وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز يوم السبت المقبل على ملعب الأخير.

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