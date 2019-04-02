“متابعة” نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد اليوم الثلاثاء 2-4-2019 في الدوري المصري الشوط...

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد اليوم من أكثر ما يترقبه الكثير من الجماهير المصرية، حيث يلتقي الأهلي والاتحاد اليوم الأحد ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرون من الدوري المصري لكرة القدم، ويسعى النادي الأهلي اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية ضمن مسيرة النادي الأهلي نحو المحافظة على لقب الدوري المصري، حيث أن النادي الأهلي هو صاحب لقب البطولة في النسخة الماضية.

مباراة الأهلي والاتحاد

تقام مباراة الأهلي والاتحاد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري 2019 وفق المواعيد التالية:

الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة

الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 21:30 بتوقيت أبوظبي

وستقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية من جانب جماهير النادي الأهلي لمساندة الفرق خلال هذه المباراة الهامة.

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد

الأهلي الاتحاد 0 0