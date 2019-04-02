ميسي أو رونالدو..من هو الأفضل لروماريو؟

ترجمة- محمد بشاري
ذكر موقع سبور الفرنسي أن اللاعب السابق ونجم كرة القدم البرازيلية في التسعينيات ، روماريو أعطى رأيه في المبارزة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو..
وقال المهاجم البرازيلي السابق في مقابلة مع شبكة فوكس الرياضية إنه يحب ميسي حيث يراه رائعا ، لكن كريستيانو رونالدو بالنسبة له يعد واحدًا من أفضل خمسة لاعبين في التاريخ".
وأضاف روماريو إنه إذا اضطر إلى الاختيار بينهما، فسيكون ميسي هو خياره لما يتمتع به من موهبة فنية كبيرة فضلا عن أنه شديد التركيز.
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