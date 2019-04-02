الإيقاف يحرم ثنائي الأهلي من مواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأكد غياب علي معلول وجيرالدو ثنائي الأهلي، عن المباراة المقبلة للأحمر في الدوري المصري الممتاز بعد حصولهما على الإنذار الثالث في المسابقة.

وسيواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة صاحب المركز الخامس في الدوري بالأسبوع الـ28 من الدوري المصري في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وكان الظهير الأيسر التونسي علي معلول حصل على إنذارين خلال مباراتي إنبي والجونة، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة مع بداية الشوط الثاني من مباراة الاتحاد السكندري والأهلي.

Advertisements

كما حصل الجناح الأنجولي جيرالدو على بطاقة صفراء من الحكم جهاد جريشة في مباراة الاتحاد السكندري، لتكون البطاقة الصفراء الثالثة بعد إنذاره في مباراتي سموحة وإنبي بالجولات الماضية.

ويلتقي الأهلي في الوقت الحالي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يُذكر أن الأهلي سيواجه صنداونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء العودة في مصر يوم 13 إبريل الجاري.