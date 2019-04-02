مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي سبب غياب محمود وحيد أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، إن محمود وحيد، الظهير الأيسر لفريقهم تعرض لإجهاد عضلي تسبب في استبعاده من مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى استبعاد محمود وحيد من قائمة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بسبب إصابته بإجهاد عضلي في التدريبات الأخيرة".

وتابع المصدر:" اللاعب سيكون جاهزًا للسفر مع بعثة الفريق لجنوب أفريقيا استعدادا لمباراة صنداونز بدوري أبطال أفريقيا".

وأتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن جونيور أجايي لا يعاني من أي إصابة، استبعاده من المباراة لأسباب فنية، وسيكون جاهزا لمباراة صنداونز المقبلة لدعم الفريق".