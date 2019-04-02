الأهلي بعد إخطار الكاف: رغبتنا اللعب في برج العرب وليس السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن ناديه تلقى إخطارا من الكاف بخوض لقاء صن داونز في إياب ربع نهائي افريقيا بملعب السويس.

وأكد عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية بحضور مراسل الخليج 365: "سنبحث الأمر عقب لقاء الاتحاد، فرغبتنا اللعب في برج العرب وليس السويس".

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ويلتقي الأهلي في الوقت الحالي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيلتقي الأهلي مع صنداونز يوم 13 أبريل الجاري في مصر بمباراة الإياب من دور الثمانية، بعد أن يلتقيا في الذهاب بجنوب أفريقيا يوم السبت المقبل.

يُذكر أن الكاف كان خاطب مسؤولي اتحاد الكرة مرتين من قبل، لاختيار ملعب باستثناء برج العرب بالأسكندرية لاستضافة مباريات الأهلي الإفريقية.