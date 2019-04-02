طلائع الجيش يوضح لمصراوي حقيقة تعاقده مع ثنائي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

نفى أحمد المهدي، مدير الكرة بفريق طلائع الجيش ما تردد مؤخرًا بشأن وجود اتفاق بين إدارة ناديه مع بيراميدز لضم عمرو مرعي ومحمد حمدي لاعبا الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأشار مهدي في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الثلاثاء إلى أن هذه الأخبار ليس لها أي اساس من الصحة، منوهًا إلى أن فريقه لم يحسم أي صفقات للموسم المقبل.

وتابع مدير الكرة بفريق طلائع الجيش:كيف نتفاوض على ضم لاعبين للموسم الجديد ونحن لم نضمن البقاء بعد.. الدوري هذا الموسم في غاية الصعوبة لم يضمن أي فريق بالمسابقة البقاء حتى الأن".

وأتم المهدي حديثه قائلاً:"هذا الدوري أصعب دوري مر عليّ منذ عملي في منصب مدير الكرة بطلائع الجيش منذ 8 سنوات".