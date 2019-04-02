مصدر بالكاف: ملعب السويس يحتضن مباراة الأهلي وصندوانز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مباراة العودة في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي ستقام في السويس.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مسؤولي الكاف حددوا استاد الجيش في السويس لإقامة المباراة.

وسيلتقي الأهلي مع صنداونز يوم 13 أبريل الجاري في مصر بمباراة الإياب من دور الثمانية، بعد أن يلتقيا في الذهاب بجنوب أفريقيا يوم السبت القادم.

الجدير بالذكر أن الكاف كان قد خاطب مسؤولي اتحاد الكرة المصري مرتين من قبل، لاختيار ملعب باستثناء برج العرب بالأسكندرية لاستضافة مباريات الأهلي الأفريقية.