مباشر.. الاتحاد 0 - 0 الأهلي.. دخول رمضان صبحي بدلا من الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكن تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي والاتحاد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 27 بالدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المرتبة التاسعة برصيد 32 نقطة.

ويدخل الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، جيرالدو، حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وجاء تشكيل فريق الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود رزق - السيد سالم - محمد أنور

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خط الوسط: خالد الغندور - نور السيد - أحمد نبيل مانجا.

خط الهجوم: عمار حمدي - توني سيلفا - خالد قمر.

مرت 5 دقائق من زمن اللقاء، والأهلي يحاول فرض سيطرته عن طريق لعب العرضيات وسط محاولات لوليد أزارو لتحويلها لهدف مبكر، لكن جميعها لم تصل لمرحلة هز الشباك.

في الدقيقة سدد توني سيلفا أول تصويبة لفريق الاتحاد على مرمى محمد الشناوي، لكنها علت العارضة دون خطورة.

وحرم دفاع الاتحاد، فريق الأهلي من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 17، بعد عرضية من الجانب الأيمن، وقبل وصولها لوليد أزارو شتتها دفاع زعيم الثغر.

وتصدى الهاني سليمان لعرضية خطيرة من حسين الشحات في الدقيقة 21، قبل وصولها للمهاجم وليد أزارو.

وحاول ناصر ماهر استخدام سلاح التصويب في الدقيقة 32، لكرة الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الهاني سليمان.

وتصدى محمد الشناوي لكرة خطيرة في الدقيقة 36 بعد مراوغة عمار حمدي للمدافع ياسر إبراهيم وسدد بعدها، لكن الشناوي تصدى لها وحولها لركلة ركنية.

انخفض الأداء مع بداية الشوط الثاني على عكس المتوقع، وسط تحفظ دفاعي من لاعبي الاتحاد واللعب على الهجمات المرتدة.

في الدقيقة 60، وصلت كرة عرضية على حدود منطقة جزاء الاتحاد، ليسددها ناصر ماهر نحو المرمى لكن الهاني سليمان تصدى لها ببراعة.

وقرر مارتن لاسارتي الدفع برمضان صبحي بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 64، ليخرج الشحات غاضبا من أرض الملعب.