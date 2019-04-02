إنبي يفوز على الإنتاج الحربي ويعود لسكة الانتصارات بعد غياب 8 مباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز نادي إنبي، مساء اليوم الثلاثاء على الانتاج الحربي بهدف نظيف مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة 27 من المسابقة.

وجاء هدف إنبي الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء عن طريق أحمد شكري، ليخطف نقاط اللقاء الثلاث ويشعل صراع الهروب من الهبوط.

وبتلك النتيجة رفع إنبي رصيده إلى النقطة 26 ليتواجد في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الانتاج عند 32 نقطة في المرتبة الثامنة.

يذكر أن إنبي لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال المباريات الثمان الماضية من الدوري، حيث تعادل في أربعة وخسر مثلهم، قبل أن ينتصر أخيرًا على الانتاج.