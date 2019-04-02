الإسماعيلي يتخطى المقاولون بثنائية ويبقى خلفه في جدول الترتيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الإسماعيلي فوزا ثمينا، مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 26 بالدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 4 ومع أول هجمة لفريق الإسماعيلي، استطاع كريم بامبو من تسجيل الهدف الأول لفريق الدراويش، بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء والتسديد داخل شباك المقاولون العرب.

وبعد مرور 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، سدد محمود عبد العاطي دونجا تصويبة نحو المرمى لتسكن الشباك معلنا عن الهدف الثاني لفريق الدارويش.

وبتلك النتيجة وصل فريق الإسماعيلي للنقطة 35 وظل بالمركز السابع، خلف المقاولون العرب صاحب المركز السادس والذي تجمد رصيده عند 36 نقطة.