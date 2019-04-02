استبعاد أغويرو من صفوف السيتي للإصابة

ستحرم الإصابة مانشستر سيتي من جهود مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، خلال مواجهته مع كارديف سيتي غداً الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحافي عشية لقاء كارديف: “لن يتمكن أغويرو من اللعب غداً، لم يتدرب خلال اليومين الأخيرين”، مضيفاً “آمل أن يتمكن السبت أو الثلاثاء المقبلين من العودة، وسنرى مدى تطوره في الأيام المقبلة”.

وتعرض أغويرو لإصابة في الفخذ خلال المباراة التي فاز بها سيتي على فولهام 2-0 السبت في الجولة السابقة، وخرج من الملعب في الدقيقة 57.

ومن المرجح أن يغيب المهاجم الأرجنتيني أيضاً في مباراة السبت أمام برايتون في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا، وضد المنافس اللندني توتنهام الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

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وفي ظل خسارته لجهود الهداف التاريخي للنادي، يضع غوارديولا ثقته بمهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس لقيادة خط هجوم الـ”سيتيزينس” في سعيه لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزيةالمحترفة، وما زال يصارع على ثلاث جبهات هي الدوري والكأس، بالإضافة الى المسابقة القارية.

ورأى المدرب الكاتالوني أن “غابريال جاهز. يمر بموسم جيد، وليس من السهل دائما اللعب في هذا النادي وفي نفس مركز سيرجيو. هو يتنافس ضد أسطورة، ضد لاعب رائع يعيش أفضل موسم له منذ قدومنا إلى النادي”، مضيفاً “عندما يلعب غابريال، يلعب بشكل جيد. سيساعدنا غداً، سيصارع ويسجل الأهداف ويخلق المساحات للآخرين”.

وسيكون سيتي أمام فرصة مثالية لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول، علما أنه يتأخر بفارق نقطتين عن فريق “الحمر” (77 مقابل 79) مع مباراة مؤجلة ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد.