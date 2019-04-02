لينجارد ولوكاكو في هجوم مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون

أعلن اولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق، الذي سيواجه وولفرهامبتون، علىملعب "مولينيو"، فى إطار الجولة الـ33 من الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل اليونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد دى خيا
خط الدفاع: لوك شو، سمولينج، لينديلوف، يونج، سمولينج
خط الوسط: بوجبا، دالوت، ماكتومناي، فريد.
خط الهجوم: لينجارد، لوكاكو
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