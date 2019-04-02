كوتينيو يقترب من الرحيل عن برشلونة.. والنادي يحدد سعره

أقترب فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد عدم تأقلمه مع الفريق.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة قد حددت مبلغ 130 مليون يورو لمن يرغب

بشراء كوتينيو بعد قرر برشلونة بيع اللاعب في حال وصول عرض بالمبلغ المحدد.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتشيلسي قد تواصلوا مع إدراة البرسا من أجل

ضم اللاعب البرازيلي.

ويسعى نادي تشيلسي لضم النجم البرازيلي ليكون بديل لهازارد الذي من المحتمل أن يرحل عن الفريق إلى ريال مدريد، لذلك وضعته إدارة البلوز ضمن أهدافها الأساسية.

وكان قد أنضم كوتينيو إلى برشلونة العام الماضي، خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، قادمًا من ليفربول، مقابل 140 مليون يورو.