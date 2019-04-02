شاهد.. مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة ميزة لمتاعبيها ، نقدم لكم البث المباشر لمباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الانجليزي الممتاز . الجولة 32 للدوري الانجليزي الممتاز . تنطلق المباراة في التاسعة الا الربع مساءً علي ملعب . ويسعي اليونايتد بقيادة مدير الفني النرويجي اولي جونار سولسكاير لتخطي عقبة وولفرهامبتون وتحقيق نقاط المباراة الثلاثة لاستعادة المركز الثالث بجدول ترتيب البريمييرليج . شاهد المباراة ..

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