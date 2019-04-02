رسمياً.. الأهلي وصنداونز على ملعب الجيش بالسويس

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن الموافقة على اقامة، مباراة الاهلي وصنداونز الجنوب افريقي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب الجيش بالسويس. نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب الجيش بالسويس. وتلقى الاهلي خطاب من الكاف يفيد بإقامة اللقاء على ملعب الجيش بالسويس. يذكر أن مباراة الذهاب ستقام في جنوب افريقيا يوم السبت المقبل، بينما تقام مباراة العودة يوم 13 ابريل الجاري.

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