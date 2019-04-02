شاهد.. بمشاركة محمد عواد التعاون يقصي الوحدة من كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل فريق التعاون السعودي إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب اكتساحه نظيره الوحدة السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمنمنافسات ربع نهائي البطولة.
وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد عواد حارس مرمي الوحدة السعودي في خسارة فريقه أمام التعاون.
وتعتبر هذه المباراة الثانية على التوالي التي يتعرض لها فريق الوحدة منذ إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق.
بهذه النتيجة تأهل التعاون إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين برفقة الهلال والنصر و اتحاد جدة.
شاهد أهداف المباراة :
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