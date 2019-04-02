بالصور.. حفل افتتاح دورة ألعاب حوض النيل برواندا بمشاركة مصر

أقيم حفل افتتاح دورة ألعاب حوض النيل على إستاد هيوي برواندا بمشاركة 12 دولة على رأسهم مصر التي تشارك ببعثة تضم 40 فرد. حمل علم مصر خلال حفل الافتتاح اللاعب عمر طارق لاعب منتخب كرة السلة واللاعبة شهد الشربيني لاعبة منتخب مصر للتايكوندو. تواجد في طابور الافتتاح المدير الفني للتايكوندو عبد القادر محمود عبدالقادر وفريق كرة السلة بنين تحت قيادة المدير الفني محمد سمير وفريق كرة السلة بنات تحت قيادة المدير الفني هيثم صفاء الدين وفريقا الكرة الشاطئية بنين وبنات تحت قيادة الجهاز الفني المكون من أحمد عمرو وإسلام السيد وفريق ألعاب القوى تحت قيادة المدير الفني أحمد حمزة وطبيب البعثة الدكتور أحمد مسعد وإداريا البعثة لميس غازي ومحمود حمدي. سمير وفريق كرة السلة بنات تحت قيادة المدير الفني هيثم صفاء الدين وفريقا الكرة الشاطئية بنين وبنات تحت قيادة الجهاز الفني المكون من أحمد عمرو وإسلام السيد وفريق ألعاب القوى تحت قيادة المدير الفني أحمد حمزة وطبيب البعثة الدكتور أحمد مسعد وإداريا البعثة لميس غازي ومحمود حمدي. تشارك مصر في أربعة لاعبات كرة السلة والكرة الطائرة الشاطئية وألعاب القوى والتايكوندو حيث تقام دورة حوض النيل في خمسة ألعاب فقط. يرأس بعثة مصر المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة العميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية . Advertisements ويتواجد مع البعثة اللواء جاسر رياض نائب رئيس اتحاد اللجان للمنطقة الخامسة "أنوكا". أقيم حفل غنائي كبير وسط حضور رفيع المستوى من المسئولين في رواندا وممثلي الدول الإفريقيه المشاركة في دورة حوض النيل التي تختتم يوم 6 إبريل الجاري.

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