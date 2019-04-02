غداً.. احمد الوكيل يتسلم مهام عمله كوكيل لوزارة الرياضة بالغربية

اصدر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب

وهو من خريجي كليه التربيه الرياضيه جامعه الزقازيق عام 85 وعمل اخصائي رياضي بكفر الشيخ حتي تولي منصب مدير اداره الرياضه بالمحافظة عام 2006 حتي 2016

الي ان تم تعينة في منصب وكيل المديرية للرياضه بكفر الشيخ من عام 2016حتي 2019

ويتميز أحمد الوكيل انه له باع طويل في العمل الرياضي والشبابي حيث تقلد العديد من المناصب الرياضيه والشبابية وله سجل وتاريخ حافل بالإنجازات كما يتميز بسمو الخلق والتواضع الجم.

ويتسلم أحمد الوكيل عمله رسميا مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالغربية اعتبارا من صباح غد الأربعاء الموافق 3 ابريل 2019 بعد انهي الإجراءات اللازمة لإخلاء طرفة اليوم من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وقال احمد الوكيل انه يتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب

وأضاف الوكيل بأنه لاينسي دعم الدكتور المهندس اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ علي الفتره التي قضاها معه في كفر الشيخ.

ووعد احمد الوكيل ببذل مزيد من الجهد من أجل العمل علي نجاح المنظومة الرياضيه بشقيها الشباب ثم الرياضه بالغربية من أجل إعداد أجيال قادره علي تحمل المسئوليه وحمل رايه الوطن عاليا خفاقا في كافه المحافل الرياضيه والشبابيه في إطار السياسه العامه للدولة تحت القيادة الحكيمة الواعية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي جعله الله زخرا للشباب والرياضة والوطن باكملة. والرياضه القرار رقم 16 لسنه 2019 بتكليف السيد أحمد علي محمد الوكيل للقيام بمهام وظيفة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بالدرجة العاليه.وهو من خريجي كليه التربيه الرياضيه جامعه الزقازيق عام 85 وعمل اخصائي رياضي بكفر الشيخ حتي تولي منصب مدير اداره الرياضه بالمحافظة عام 2006 حتي 2016الي ان تم تعينة في منصب وكيل المديرية للرياضه بكفر الشيخ من عام 2016حتي 2019ويتميز أحمد الوكيل انه له باع طويل في العمل الرياضي والشبابي حيث تقلد العديد من المناصب الرياضيه والشبابية وله سجل وتاريخ حافل بالإنجازات كما يتميز بسمو الخلق والتواضع الجم.ويتسلم أحمد الوكيل عمله رسميا مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالغربية اعتبارا من صباح غد الأربعاء الموافق 3 ابريل 2019 بعد انهي الإجراءات اللازمة لإخلاء طرفة اليوم من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.وقال احمد الوكيل انه يتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشبابوالرياضه والقياده السياسية علي الثقته الغاليه التي منحتها من اجل خدمه الوطن وكذلك الشكر لدعم السيد اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه.وأضاف الوكيل بأنه لاينسي دعم الدكتور المهندس اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ علي الفتره التي قضاها معه في كفر الشيخ.ووعد احمد الوكيل ببذل مزيد من الجهد من أجل العمل علي نجاح المنظومة الرياضيه بشقيها الشباب ثم الرياضه بالغربية من أجل إعداد أجيال قادره علي تحمل المسئوليه وحمل رايه الوطن عاليا خفاقا في كافه المحافل الرياضيه والشبابيه في إطار السياسه العامه للدولة تحت القيادة الحكيمة الواعية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي جعله الله زخرا للشباب والرياضة والوطن باكملة.

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