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أجاي جاهز لمواجهة صنداونز في البطولة الأفريقية

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أكد مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي أن النيجيري جونيور أجاي مهاجم

الفريق لا يشكو أي إصابة واستبعاده من مباراة الاتحاد
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السكندري بالدوري لأسباب فنية.

وأضاف المصدر أن أجاي سيكون جاهزاً لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي.

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