أكد مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي أن النيجيري جونيور أجاي مهاجمالفريق لا يشكو أي إصابة واستبعاده من مباراة الاتحاد
وأضاف المصدر أن أجاي سيكون جاهزاً لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر أجاي جاهز لمواجهة صنداونز في البطولة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.