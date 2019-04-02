أكد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي جاهزية أيمن أشرف مدافع الفريق للسفر لرحلة جنوب أفريقيا غداً الأربعاء. أفريقيا غداً الأربعاء. واشتكى أيمن أشرف من آلام في الظهر أبعدته عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري. ومن المنتظر أن يلحق أيمن أشرف بالبعثة غداً وسيلحق على الأرجح مباراة صنداونز يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ايمن اشرف يلحق ببعثة الأهلي إلى جنوب افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.