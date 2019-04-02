أبو القاسم ينضم لمعسكر الجمباز بروسيا استعدادًا للبطولات المؤهلة للأولمبياد

انضم على أبو القاسم لاعب منتخبنا الوطنى للجمباز اليوم الثلاثاء إلى بعثة منتخبنا الوطنى للناشئين التى تقيم معسكر إعداد منذ أمس ولمدة ثلاثة اسابيع بمركز كنزا الروسى طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين المصرى برئاسة الدكتور إيهاب أمين ونظيره الروسى ، وذلك استعدادا لبطولة العالم للناشئين التى تستضيفها المانيا فى يوليو المقبل .

وتوجه منتخبنا إلى روسيا مباشرة بعد انتهاء منافسات بطولة كييف الدولية التى أقيمت باوكرانيا مؤخرا ، وحقق فيها منتخبنا نتائج متميزة ، حيث يتحمل الاتحاد المصرى قيمة تكاليف المعسكر ، ولكن الجانب الروسى قام بتخفيض التكلفة المالية للإقامة والإعاقة للبعثة المصرية ، وأماكن التدريب ، مع توفير خبراء روس للإشراف على تدريبات المنتخب ، أيضا بقيمة مالية مخفضة .

يضم المعسكر أربعة لاعبين هم عبد الرحمن عبد الرحيم وعمر عصام ومحمد مختار ومحمد ناجى وإنضم اليهم لاعب الدرجة الأولى زياد خاطر ، بالإضافة إلى البطل على أبو القاسم الذى يستعد للبطولات المقبلة المؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف 2020 .

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يقود منتخبنا الدكتور جمال مطر المدير الفنى لمنتخبات الناشئين ، ومعه كل من الدكتور كريم عبد الرحمن ومحمد عثمان واحمد محمد عبد الرحيم .

وكان منتخبنا الوطنى للناشئين قد حقق نتائج متميزة فى ختام بطوله كييف الدوليه بأوكرانيا ، حيث فاز فريق البنين على جهاز حصان القفز ، وحاز اللاعب عبد الرحمن

عبد الرحيم على الميدالية البرونزية ، وحل زميله محمد مختار فى المركز الرابع ، وعلى جهاز العقله ، حصل اللاعب عمر عصام علي المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وجاء في المركز السابع علي نفس الجهاز اللاعب محمد ناجي ، وعلي جهاز حصان الحلق حصل اللاعب محمد مختار علي المركز الرابع ، وحل اللاعب عمر عصام في المركز السابع ، وعلي جهاز الحركات الأرضية ، حصل اللاعب عبدالرحمن عبدالحليم علي المركز الرابع .

وفي منافسات الفردي العام حصل اللاعب محمد ناجي علي المركز الخامس فردي عام أما فى منافسات الدرجة الأولي حصل اللاعب كريم أيمن علي المركز الخامس علي جهاز المتوازي والعقلة ، وفى نتائج الفنى آنسات ، حصلت اللاعبه ملك حسام على المركز الرابع على جهاز المتوازي وعلى المركز السابع على جهاز حصان القفز ، كما حصلت اللاعبه مريم هشام على المركز السابع على جهاز عارضه التوازن .