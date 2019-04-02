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رياضة | عمار حمدي يهدر فرصة هدف مؤكد للاتحاد السكندري أمام الأهلي (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي يهدر فرصة هدف مؤكد للاتحاد السكندري أمام الأهلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنبي

1

x
17:00

0

الانتاج الحربي

الإسماعيلي

2

x
17:00

0

المقاولون العرب

الاتحاد السكندري

-

x
19:30

-

الأهلي

الممتاز

وولفرهامبتون

-

x
20:45

-

مانشستر يونايتد

واتفورد

-

x
20:45

-

فولهام

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كأس خادم الحرمين الشريفين -

التعاون

0

x
18:00

0

الوحدة

ميلان

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x
19:00

-

أودينيزي

كالياري

-

x
21:00

-

يوفنتوس

أتلتيكو مدريد

-

x
19:30

-

جيرونا

فياريال

-

x
21:30

-

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