رياضة | سباليتي يوجه رسالة إلى إيكاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سباليتي يوجه رسالة إلى إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، لوتشانو سباليتي، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، إذا عمل من أجل مصلحة الفريق، فإن قيمته بالنسبة لـ"النيراتزوري" تفوق التي يمثلها مواطنه ليونيل ميسي، أو البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريقيهما.

أعلن سباليتي أن إيكاردي، المبتعد عن الفريق منذ 13 فبراير (شباط) الماضي بسبب مشكلة مع إدارة النادي والمدير الفني لسحب شارة القيادة منه، سيظهر في التشكيل الأساسي لمواجهة جنوى الأربعاء على ملعب لويغي فيراريس، ضمن الجولة 30 من "السيري آ".

وأوضح المدرب موقفه بنبرة هادئة، بعد أن استشاط غضباً عن سؤال وجهه له أحد الصحافيين حول غياب المهاجم صاحب 26 عاماً، بعد خسارة إنتر أمام لاتسيو 1-0، حيث قال إن اللاعب كان يستحق الابتعاد عن الفريق بسبب سلسلة من السلوكيات غير المنضبطة.

وقال في هذا الصدد: "قميص إيكاردي بمفرده، لا يساوي شيئاً، مع وجود 10 قمصان في ظهره، وفريق يدعمه، فقيمته حينئذ تصبح أكبر من ميسي وكريستيانو سوياً، لاسيما بالنسبة لنا، هو يعني الكثير بالنسبة لنا، ولكن في إطار الفريق وبذل العرق داخل الملعب، ليس هو فقط دون زملائه".

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كما أوضح المدرب الكبير (60 عاماً) الأسباب التي دفعته للتصريح عقب مباراة لاتسيو بأن التفاوض مع إيكاردي حول العودة للفريق مجددا أمراً "مهيناً".

وأكد/ "عمل العضو المنتدب (جوزيبي) ماروتا كان حاسما، لا يجب قراءة المشهد بطريقة خاطئة. لقد كان حاسما للوصول إلى حوار حقيقي، ليس افتراضي. هذا ما جعل إيكاردي يعود مجددا لحساباتنا".

وتابع "ولكن إن كان إيكاردي نفسه هو من طلب الوساطة من أجل فرض شروط معينة، فهنا تكمن المشكلة. لأن هناك ناد وجماهير، وبعدهما المدرب".

وشدد سباليتي في حديثه كثيرا على كرمة "العرق"، للتأكيد على أنه يجب على إيكاردي أن يكون في خدمة الفريق، لأن هذا ما يجعله قائدا حقيقيا.

وأتم "يجب بذل العرق، يجب أن تكون جزءا من الفريق. قول إن إيكاردي قادر على مساعدة الفريق، وهو تفكير محدود، هو قادر على دفعه للأمام، ولكن من داخل الفريق، وليس خارجه". (إفي)