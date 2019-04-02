رياضة | مفاجأة في تشكيلة مانشستر يونايتد أمام واتفورد

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أعلن أوله جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية :- حراسة المرمى : دي خيا. Advertisements خط الدفاع : اشلي يونج - سمولينج - ليندلوف - لوك شاو. خط الوسط : دالوت - بوجبا - ماكتوميناي - فريد. خط الهجوم : لوكاكو - لينجارد.

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