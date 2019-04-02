رياضة | التعاون يضرب موعداً مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون يضرب موعداً مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي التعاون على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم الثلاثاء ليتأهل إلى دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث حاول كلا الفريقين التسجيل لحسم مباراة دور ربع نهتئي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مبكراً.

وسجل ثلاثية نادي التعاون في شباك منافسه الوحدة كلاً من؛ لياندر تاوامبا وساندرو وعبدالفتاح آدم وذلك خلال الدقائق التالية "58 و60 و65" من عمر الشوط الثاني من المباراة.

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ويضرب نادي التعاون موعداً مع الهلال في دور نصف نهائي بطولة كأس الملك وذلك يوم 27 من الشهر الجاري فيما سيكون الفائز على موعد مع النهائي ضد "الاتحاد أو النصر".

ويذكر فأن الهلال قد تخطى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق بنتيجة 3-2 حيث حسم الزعيم مباراته في الأشواط الإضافية بهدف أندريه كاريلو.

فيما شارك محمد عواد حارس منتخب مصر أساسياً مع الوحدة في تلك المباراة وتلقى الأهداف الثلاثة ليودع هو وفريقه بطولة الكأس.