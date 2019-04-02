رياضة | جلسة في ريال مدريد لحسم مصير جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة في ريال مدريد لحسم مصير جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد سيعقد اجتماع طارئ في الايام المقبلة لحسم مستقبل جاريث بيل مع الفريق.

افاد موقع ديفنسا سنترال، أن بيريز سيعقد اجتماع مع جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل في الاسبوع المقبل لبحث مستقبله في ظل شائعات رحيله عن الملكي.

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واضاف الموقع، أن موقف جاريث بيل في الاستمرار مع ريال مدريد صعب للغاية بسبب تمسك النادي بالتعاقد مع الثلاثي هازارد وماني ومبابي، وهو ما قد يسفر عن رحيل الويلزي للاستفادة المادية من خروجه.