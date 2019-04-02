رياضة | جلسة في ريال مدريد لحسم مصير جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة في ريال مدريد لحسم مصير جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد سيعقد اجتماع طارئ في الايام المقبلة لحسم مستقبل جاريث بيل مع الفريق.
افاد موقع ديفنسا سنترال، أن بيريز سيعقد اجتماع مع جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل في الاسبوع المقبل لبحث مستقبله في ظل شائعات رحيله عن الملكي.
واضاف الموقع، أن موقف جاريث بيل في الاستمرار مع ريال مدريد صعب للغاية بسبب تمسك النادي بالتعاقد مع الثلاثي هازارد وماني ومبابي، وهو ما قد يسفر عن رحيل الويلزي للاستفادة المادية من خروجه.
ومن المواضح أن وكيل اللاعب بحاجة إلى معرفة قرار النادي وليس من خلال الشائعات التي نشرتها وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية من أجل البحث عن ناد جديد حال رحيله عن الريال.
وارتبط جاريث بيل بالرحيل عن الريال وهناك عدة أندية تسعي للتعاقد معه من بينهم تشيلسي وأرسنال وتوتنهام وليفربول وبايرن ميونيخ.