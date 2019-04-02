رياضة | خطة بـ250 مليون يورو حال فشل ريال مدريد في ضم مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة بـ250 مليون يورو حال فشل ريال مدريد في ضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إيندا عن مفاجأة قوية حول صفقة ريال مدريد المنتظرة لتدعيم خط الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد القوية في التعاقد مع كيليان مبابي نجم خط هجوم باريس سان جيرمان.

Advertisements

وأوضح الصحفي الإسباني أن حال عدم قدرة نادي ريال مدريد على التعاقد مع كيليان مبابي فالخيار الثاني سيكون هاري كين.

وأشار إلى أن نادي ريال مدريد يرصد 250 مليون يورو من أجل تقديم عرضًا قويًا لنادي توتنهام لضم مهاجمه المميز وهداف السبيرز والبالغ من العمر 26 عاماً.

وينال كين ثقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وذلك يأتي في ظل رفض إدارة نادي باريس سان جيرمان في التخلي عن كيليان مبابي بعد نهاية الموسم الحالي.