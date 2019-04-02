رياضة | سر استبعاد أجايي ومحمود وحيد من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد أجايي ومحمود وحيد من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي عن إصابة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق بالإجهاد العضلي خلال التدريبات الأخيرة.

واستبعد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي اللاعب محمود وحيد من قائمة لقاء الاتحاد السكندري بالدوري.

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وأكد المصدر أن وحيد سيكون جاهزاً للسفر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

وتابع المصدر أن النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق لا يشكو أي إصابة واستبعاده من مباراة الاتحاد السكندري بالدوري لأسباب فنية.

وأضاف المصدر أن أجاي سيكون جاهزاً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي.