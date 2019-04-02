رياضة | التشيرنجو يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيرنجو يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت وسائل الإعلام الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل عن موعد وصول كيليان مبابي أيقونة باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني.

وقد ارتبط اسم مبابي مرارًا وتكرارًا بالانضمام إلى ريال مدريد لتدعيم الخط الهجومي للميرينجي ، خاصة منذ عودة زين الدين زيدان على مقاعد بدلاء الفريق الملكي مرة أخرى.

واستقر كيليان مبابي في باريس منذ وصوله في عام 2017 ، وهو أولوية لزين الدين زيدان في ريال مدريد استعدادًا للموسم المقبل.

ولا يزال باريس سان جيرمان متمسك ببقاء كيليان مبابي ضمن صفوفه لأطول فترة ممكنة ، بعد أن أثبت الجوهرة الفرنسية أنه سيكون له شأن عظيم في المستقبل وسيكون منافس بقوة على جائزة الكرة الذهبية في غضون سنوات قليلة.

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وأوضح برنامج الـEl chiringuito الإسباني وفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة لو باريزيان الفرنسية ، أنه من المؤكد أن كيليان مبابي أيقونة البي أس جي سيلعب مع ريال مدريد في الموسم القادم.

كما أشار البرنامج الشهيرة أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يفتح باب الرحيل أمام لاعبه الويلزي جاريث بيل ولكن يغلقه أمام المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

جدير بالذكر أن مجلة فرانس فوتبول الشهيرة زعمت من قبل أن ريال مدريد على استعداد لتقديم عرضًا بقيمة 280 مليون يورو للحصول على توقيع مبابي ، وهو الأمر الذي نفاه النادي الملكي بعد ذلك.