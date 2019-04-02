رياضة | مذبحة نجوم في ريال مدريد .. 14 لاعبًا مرشحين للرحيل عن الملكي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة نجوم في ريال مدريد .. 14 لاعبًا مرشحين للرحيل عن الملكي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن ريال ان هناك ما لا يقل عن 14 لاعبا داخل النادي الملكي ما زال وضعهم معلقا حتى نهاية الموسم الحالي، وإن كانت فرص رحيلهم عن الفريق المدريدي كبيرة جدًا.

وكان زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قد أكد اجراء بعض التعديلات والتغييرات على مستوى اللاعبين نهاية موسم 2018 - 2019، فيما يسعى الريال الى ضم احد لاعبي خط الوسط ايدين هازارد او بول بوغبا وهذا ما يفتح الباب امام بعض اللاعبين لاتخاذ القرار بالرحيل عن النادي الملكي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن ريال مدريد وهم: فاييخو ، ماركوس يورنتي ، ايسكو، ماريانو دياز، كريم بنزيما، كيلور نافاس، غاريث بايل، ابراهيم دياز ، فيدي فالفيردي ، لوكا زيدان، رافاييل فاران، مارسيلو، ولوكاس فاسكيز ".