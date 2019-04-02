رياضة | ماسكيرانو يدافع عن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماسكيرانو يدافع عن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع خافيير ماسكيرانو نجم وسط هيبي شينا فورتون الصيني، عن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب انتقادات البعض له بالتقصير مع التانجو وعدم تقديم مستواه المعهود.

وقال ماسكيرانو في تصريحات تلفزيونية، اليوم: " بعد الاستمرارية في اللعب لم اشعر بأي إصابة، فأنا في الصين العب في خط الوسط واستمتع كثيراً به عكس ما كنت عليه في برشلونة كمدافع".

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وتابع حديثه: "إذا تم اقصائنا من دور المجموعات في مونديال كأس العالم ومع ميسي، كان سيكون هذا الفشل اسوأ من الخروج ضد فرنسا في دور خروج المغلوب".

وأكمل: "إنتقاد ميسي لا يتعلق حول ادائه في المُباريات بل في الصحف من أجل الاثارة، إنتقاد ميسي لا يتعلق حول ادائه في المُباريات بل في الصحف من أجل الاثارة".

ويذكر فأن ماسكيرانو لعب في صفوف برشلونة خلال الفترة من 2010 حتى 2018 عندما قرر الرحيل وخوض تجربة احترافية في الدوري الصيني.