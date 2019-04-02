رياضة | رسميا.. الأهلي يواجه صن داونز على ملعب الجيش بالأسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يواجه صن داونز على ملعب الجيش بالأسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا إلى النادي الأهلي فيد خلاله بخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "الجيش" بالسويس.

وكان كاف قد أرسال خطابا إلى الأهلي والزمالك بضرورة نقل مبارياتهما من ستاد برج العرب إلى ملعب أخر نظرا للحالة الغير جيدة للعشب.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 13 من الشهر الجاري.