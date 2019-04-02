رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر (لحظة بلخظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر (لحظة بلخظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة متابعة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لحظة بلحظة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري.

وأعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه للمباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالأسكندرية، والذي جاء على النحو التالي:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد فتحى - ياسر ابراهيم - رامى ربيعه - على معلول

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خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - جيرالدو - حسين الشحات

خط الهجوم: وليد ازارو

بداية المباراة.... الأهلي يبدأ المباراة بضغط قوى من الثلث الهجومي .

الدقيقة 5.. الأنجولي جيرالدو دا كوستا يرسل عرضية قوية تتخطى وليد أزارو مهاجم الفريق وتعبر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 17 اختراق من حسين الشحات وتسديدة قوية يتصدى لها الهاني سليمان حاسر الاتحاد وتتحول الكرة لركلة ركنية.

الدقيقة 24 مرواغة رائعة من عمار حمدي لدفاعات الأهلي قبل أن ينجح ياسر إبراهيم في تحويل الكرة لركلة ركنية لزعيم الثغر.