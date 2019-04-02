رياضة | الكشف عن تفاصيل قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في مصر، الصيف المقبل، أن الأمور تسير على قدم وساق، بشأن حفل القرعة، المقرر إقامته في 12 أبريل/نيسان الجاري.

وقال فضل خلال تصريحات إذاعية "حفل قرعة أمم أفريقيا 2019، سيقام في منطقة الأهرامات وأبو الهول، نأمل أن تخرج الأمور بشكل مشرف لنا ولمصر".

وأضاف "حفل القرعة سيشهد تنظيم خاص من حيث تحديد أماكن الإعلاميين وممثلي الدول المشاركة إلى جانب السفراء مع مراعاة البروتوكولات الخاصة بكل دولة".

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وأوضح "هناك برنامج خاص بالحفل قبل سحب القرعة، نأمل أن يعبر الحدث التاريخي عن مصر، لم نعتمد على المبالغة، والأهم أن يرضي الحفل، جميع الحاضرين".

وتابع "طرح التذاكر سيتم إلكترونيًا، الجميع شاهد النظام الذي أتبعته روسيا في تنظيمها لكأس العالم، نحاول قدر الإمكان السيطرة على السوق السوداء مراعاة للمشجعين".

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر، في الفترة من 21 حزيران/يونيو وحتى 19 تموز/ يوليو المقبلين.