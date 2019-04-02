رياضة | أهداف مباراة - الإسماعيلي 2 × 0 المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإسماعيلي 2 × 0 المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري إنبي 1 x

17:00 0 الانتاج الحربي الإسماعيلي 2 x

17:00 0 المقاولون العرب الاتحاد السكندري - x

19:30 - الأهلي الدوري الإنجليزي الممتاز وولفرهامبتون - x

20:45 - مانشستر يونايتد واتفورد - x

20:45 - فولهام Advertisements كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية التعاون 0 x

18:00 0 الوحدة الدوري الإيطالي ميلان - x

19:00 - أودينيزي كالياري - x

21:00 - يوفنتوس الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد - x

19:30 - جيرونا فياريال - x

21:30 - برشلونة

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