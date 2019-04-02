رياضة | برشلونة يعقد صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعقد صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية ، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يجهز خطة مفاجأة لتعاقدات الصيف المقبل.

وأوضحت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية أن نادي برشلونة يفكر في إقحام نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو في صفقة تبادلية مثيرة مع يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

وذكرت الشبكة الإيطالية الشهيرة أن برشلونة يستعد للتفاوض مع يوفنتوس بشأن صفقة تبادلية محتملة بنقل كوتينيو إلى البيانكونيري مقابل ذهاب ديبالا إلى الكامب نو.

ويريد فيليب كوتينيو حقًا مغادرة برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل ، ولذلك يمكن أن يستغل البارسا رغبة اللاعب بالرحيل بإقحامه في صفقة تبادلية مثيرة مع اليوفي من أجل جلب بديله المثالي باولو ديبالا.

ويمكن أن يبدأ البارسا عملية نقل كوتينيو إلى اليوفي مقابل جلب ديبالا في الأسابيع المقبلة من أجل إغلاق هذه العملية عند فتح سوق الانتقالات الصيفي.

