رياضة | زيدان يحسم مصير جاريث بيل وفاران في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مصير جاريث بيل وفاران في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول عن مصير الثنائي الويلزي جاريث بيل، والفرنسي رافائيل فاران مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وقال "بيدريرول" في تصريحات صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أعطي الويلزي جاريث بيل الضوء الأخضر من أجل الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أما بالنسبة لـ"فاران" قال: " فاران بالنسية لزيدان خطًا أحمر لا يُمس"، في إشارة لاستمرار اللاعب مع الفريق المدريدي في الموسم المقبل.

ويسعي ريال مدريد للتخلص من بعض اللاعبين لتمويل صفقاته الصيفية، خاصة وأنه يستهدف التعاقد مع مجموعة من اللاعبين استعدادًا للموسم المقبل أبرزهم: ايدين هازارد، بول بوجبا، وكيليان مبابي، ويوفيتش، وهاري كين.